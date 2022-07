Vieri: “Al Vlahovic della Fiorentina non serviva nessuno. Adesso invece gli serve Di Maria?”

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante della Fiorentina Christian Vieri si è soffermato anche su Dusan Vlahovic.

“Se il serbo ha bisogno di Di Maria? Eh no. Dusan a Firenze non aveva bisogno di nessuno: faceva un gol a partita. Poi va alla Juve e gli servono tizio, caio e sempronio? No, gli serve che si giochi a calcio. Se prendi Di Maria e giochi come l’anno scorso, cosa cambia? Si vedrà qualche assist in più perché l’argentino ha la qualità per inventare; vincerai qualche partita in più perché Chiesa, Di Maria e Vlahovic sono forti. Però non basta: giocare meglio a calcio no?”.