Vignato: “Con la Fiorentina ho bellissimi ricordi, ora però è difficile ripetersi”

Oltre al tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, quest’oggi in conferenza stampa ha parlato anche il centrocampista Emanuel Vignato, autore di tre assist nell’ultima sfida tra i rossoblu e la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Cerco di fare sempre il meglio ogni volta che scendo in campo, per dare il meglio per la squadra, cercando di contribuire nel modo migliore. Il mio ruolo preferito? La posizione preferita è che preferisco giocare. Come potete vedere sto giocando in diversi ruoli e questo mi sta facendo crescere e sono contento. La Fiorentina è stata una sua vittima importante, se ho un buon ricordo? È un ricordo bellissimo che porterò con me. Difficile che possa realizzare altri tre assist come nella passata stagione, sarebbe bello poter farne anche solo uno”.