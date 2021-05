Vincere per…non essere i peggiori post fallimento!

A Crotone Beppe Iachini farà 200 panchine in serie A e spera anche di fare tre, che in questo caso sono punti. Ovvero vincere per salutare bene la Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, in Calabria, per Iachini è l’ultima in viola e traspare l’emozione, ma anche la grande voglia di concludere al meglio. Vincere sarebbe l’occasione per arrivare a 42 punti che permetterebbe di non essere la peggior Fiorentina dal post fallimento