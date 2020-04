Viviano: “Stimo molto Pradè, Barone mi piace perché ha voglia di imparare. Ecco perché non sono tornato alla Fiorentina”

L’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ho avuto una carriera da protagonista e capisco chi ha qualche problema a prendermi per la panchina, adesso a 34 anni non ho voglia di firmare tanto per firmare. Perché non sono tornato alla Fiorentina? C’è stato poi il problema che io sono di Firenze, e quindi la società aveva dei dubbi a tenermi come secondo. Io non ho mai preso la multa in tutta la carriera, ma sono uno che non dice sempre sì e se devo dire una cosa la dico con educazione. In carriera mi sono trovato bene con Mihajlovic che è una persona diretta. Se vedo una cosa che non va bene per tutti la dico, per il bene del gruppo più che per me. Pradè? Lo conosco molto bene e lo stimo tanto. Poi mi ha fatto un’ottima impressione Barone: guardava video di giocatori in continuazione, ha tanta voglia di imparare. Montella? Mi aspettavo delle difficoltà perché con tanti giocatori nuovi devi anche adattarti un po’ e invece lui ha imposto il suo gioco, ma secondo me nella rosa c’erano diversi giocatori non adatti al suo modo di giocare. Milenkovic? E’ forte, ha fatto un paio d’anni molto bene ma deve confermarsi. Iachini? L’ho visto lavorare e devo dire che siamo in buone mani, il suo staff è formato da persone brave e competenti”.