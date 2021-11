Vlahovic alla Juventus? Ecco i motivi del NO. Asta all’estero e le commissioni a due cifre (in milioni) per i procuratori

Un passaggio dalla Fiorentina alla Juventus per Dusan Vlahovic? Secondo quanto riportato da La Nazione è improponibile che succeda. Questo perché intanto ci sono i milioni ancora da versare (tanti) per Chiesa. Dopodiché l’ultimo bilancio si è chiuso con una perdita di 209,9 milioni di euro e l’indebitamento finanziario netto ammonta a 389,2 milioni di euro e con questi numeri sembra improbabile trovare la cifra che la Fiorentina richiede per il centravanti.

A questi motivi bisogna aggiungere il fatto che la soluzione juventina non sarebbe gradita ai tifosi viola e di conseguenza anche a Rocco Commisso.

E allora è molto più facile che vi sia un’asta internazionale per lui. I suoi procuratori la scorsa estate sono stati in frequente contatto con Atletico Madrid e Manchester City. A questi club si è aggiunto il Tottenham. Tutte società che possono saziare gli appetiti dei manager che hanno rifiutato una commissione da tre milioni di euro presentata dalla Fiorentina per il rinnovo del contratto e che in mente hanno parametri a due cifre (in milioni) per loro.