Sette partite per dimostrare alla Fiorentina il proprio valore. Altrimenti…

Sei partite di campionato più la trasferta di Udine in Coppa Italia: sono sette le partite che la Fiorentina giocherà da qui fino alla fine del 2020. Dopodiché, nel mercato di gennaio, il club di Rocco Commisso potrebbe decidere di intervenire sul mercato se ce ne sarà il bisogno. Uno dei ruolo maggiormente attenzionati è quello dell’attaccante centrale: dopo lo spostamento di Kouame sull’esterno, sono rimasti Vlahovic e Cutrone. E i due hanno 630′ più recupero per dimostrare di essere i giocatori giusti per l’attacco della Fiorentina.

Altrimenti, visto che fino ad ora i gol sono mancati, la dirigenza gigliata sarà costretta ad acquistare un centravanti. Il nome principale rimane quello di Piatek, che tra l’altro è già stato allenato da Prandelli ai tempi del Genoa. E non vede l’ora di tornare in Italia per ritrovare con continuità la via del gol.