Vlahovic e la volontà di trascinare la Fiorentina e di un addio meno amaro

Adesso che Dusan Vlahovic è diventato uno dei centravanti più ambiti in campo internazionale, è a suon di reti che Vlahovic punta a far valere la propria legge. E pure quella della Fiorentina. È a pochi centimetri dalle 100 presenze complessive con la maglia della Fiorentina – col Milan sarà la numero 98 – e ad una sola rete dai 40 gol con i viola (39, di cui 35 in A): di motivi per continuare a trascinare la sua squadra, insomma, ne ha più di uno.

Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, macinare una marcatura dietro l’altra è una sorta di garanzia per il suo futuro: per i top club che si potranno sfidare a suon di milioni per averlo, per la Nazionale che a questo gigante non intende rinunciare e, soprattutto per la Fiorentina. Sì, perché in caso di addio a fine stagione, lasciarsi con in mano una qualificazione in Europa potrebbe rendere tutto meno amaro, anche a costo di mettere in cassa qualche milione in meno.