Si giocano la qualificazione al Mondiale di Qatar il Portogallo e la Serbia dei 4 calciatori della Fiorentina (ridotti a 3 dopo l’infortunio di Nastasic). A Lisbona alle 20,45 le due squadre partiranno dai 17 punti messi insieme finora, in un’ultima sfida ad altissima tensione, per evitare i play-off. Tra le fila serbe titolari sia Milenkovic che Vlahovic, in campo a sfidare Ronaldo.