Vlahovic e Milenkovic, le trattative per i rinnovi proseguono. Ma per il difensore le basi d’accordo sono ancora da trovare

La Nazione di oggi fa il quadro per quanto riguarda i rinnovi in casa Fiorentina per due giocatori serbi, ovvero Dusan Vlahovic e Nikola Milenkovic. Per l’attaccante Dusan Vlahovic sembra ormai pronto un accordo fino al 2025 con stipendio triplicato, e ad annunciarlo vorrebbe essere lo stesso presidente Rocco Commisso stesso al suo ritorno in città. ll giovane centravanti è quello che tra i due la maggiore possibilità di prolungare il contratto.

Per l’ex difensore del Partizan Belgrado infatti la trattativa per il rinnovo del difensore serbo non appare in discesa. Il club vorrebbe adeguargli l’ingaggio e estendere il suo contratto ben oltre il 2022, ma le basi non sembrano semplici. Inoltre le richieste per lui da parte di altre società sono tante. In ogni caso la Fiorentina vuole arrivare ad un accordo il prima possibile, per non rischiare di perdere i due giovani talenti a costo zero tra un anno e mezzo.