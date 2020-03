Vlahovic: “Felice del mio rendimento, ma avrei potuto segnare di più. Giocare a Firenze è bellissimo perché i tifosi ti vogliono bene”

In questo periodo di quarantena, molti calciatori hanno preso l’abitudine di fare delle dirette su Instagram. Come ad esempio l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, che ha realizzato un collegamento con il trio satirico de Gli Autogol. Ecco quello che ha detto Vlahovic durante la diretta: “Come sto? Adesso per fortuna meglio. Il mio rendimento? Potevo fare più gol, anche se comunque sei sono un’ottima cifra. Firenze? Mi sto trovando benissimo. Firenze è una città bellissima e anche la gente qui è molto affettuosa. I tifosi sono molto legati ai giocatori, è bello giocare qui. La cucina italiana? Quando sono arrivato in Italia ho preso qualche chilo in più rispetto alla Serbia, quindi vuol dire che la cucina qui è più buona. Anche se niente sarà mai come i piatti che mi cucinava mia mamma. Giocare contro Ibrahimovic? È stato veramente un sogno. Una situazione incredibile, era tutto quello che ho sempre sognato. È stato veramente un momento speciale per me. Altri giocatori a cui mi ispiro? Non ho mai visto Van Basten dal vivo, ma lui mi piaceva molto. Come anche Ronaldo. L’obiettivo è arrivare al loro livello: ho cominciato a giocare per questo. Per arrivare ad alti livelli. Il gol al San Paolo? Uno stadio mitico con una squadra e una tifoseria mitica. È stato veramente molto bello, anche perché abbiamo vinto ed ero molto contento. Più duro il derby di Belgrado o Fiorentina-Juventus? Contro la Juve ho giocato solo una volta a Torino. Siccome sono cresciuto con l’idea del derby di Belgrado, per ora devo dire che Partizan-Stella Rossa è più sentito. Anche perché quando c’ero io si giocavano lo Scudetto. Però so benissimo quanto è importante a Firenze la partita contro la Juventus. Il giocatore più forte con cui ho giocato? Devo dire Ribery. Anche se in squadra ci sono tanti giocatori forti. Gli avversari più forti che ho incontrato invece sono Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Come sta Cutrone? Per fortuna bene”.