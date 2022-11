Vlahovic finisce nello stesso ‘tritacarne’ di Gonzalez, insieme anche a un connazionale dell’esterno viola

Non sono pochi i calciatori che, specie nelle ultime settimane, hanno preferito risparmiare qualche energia con il proprio club per rispondere al meglio alla convocazione della propria Nazionale: d’altronde il Mondiale è un torneo quadriennale e con l’inopinata scelta di giocarlo tra novembre e dicembre, in diversi hanno dovuto scegliere. Questa è stata l’accusa più ricorrente piovuta su Nico Gonzalez ma è anche quella che sta vivendo Vlahovic, impegnato con la Serbia e out nelle ultime settimane: anche per lui Allegri aveva parlato di “calciatore che non se la sente”, se pur il caso sia rimasto di dimensioni più contenute. Al suo fianco Di Maria, argentino come Gonzalez ma arrivato nel ritiro dell’Albiceleste in tutt’altre condizioni rispetto al viola. Entrambi sono finiti un po’ nel solito tritacarne dei social, della serie ‘Tutto il mondo è paese’.