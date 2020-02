Vlahovic ha già la penna in mano. L’ordine di Commisso per il suo pupillo e una data per l’annuncio

Su La Gazzetta dello Sport di oggi pubblicato un articolo incentrato sul centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic. In sostanza viene confermato quanto già scritto ieri da Fiorentinanews.com, ovvero che il rinnovo contrattuale del serbo è già stato apparecchiato.

In questo momento è proprio questa l’operazione che sta più a cuore a Rocco Commisso: blindare il suo pupillo fino al 2025. Il presidente della Fiorentina ha dato mandato ai suoi collaboratori di preparare il terreno. Poi, vuole essere lui a chiudere la trattativa.

E c’è già una data più o meno fissata per arrivare alla firma e all’annuncio, ovvero quella di metà marzo, momento in cui Commisso tornerà a Firenze. Barone e Pradè non hanno faticato più di tanto a convincere il formidabile talento serbo, perché è stato proprio lui a raccontare di come stia bene in questa città e in questa squadra e di aver l’intenzione di andare avanti ancora con questo club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Vlahovic dunque, ha già la penna in mano.