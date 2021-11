“Vlahovic, i procuratori hanno già un accordo. Una follia non venderlo in estate all’Atletico Madrid”

Il giornalista Gabriele Canè ex direttore de La Nazione, è intervenuto su Toscana TV e ha parlato del centravanti del futuro dell’attuale centravanti della Fiorentina: “Penso che Vlahovic sia già stato venduto. Almeno per i procuratori, già da quest’estate. Penso che al di là dell’impegno che sta mettendo in campo, se un calciatore vuole andar via deve essere accontentato”.

Poi ha aggiunto: “C’è da ricordare comunque che Vlahovic esiste grazie a Cesare Prandelli. Penso che non sarà un dramma la sua cessione; la Fiorentina potrà iniziare a costruire il futuro con i soldi che arriveranno. Quest’estate è stata una follia non venderlo. I gigliati hanno sbagliato a non cederlo all’Atletico Madrid ad agosto”.