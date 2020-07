Vlahovic: “Il gol contro l’Inter è stato un momento di svolta per me. Vi spiego la mia esultanza”

Durante un’intervista con lo sponsor Linkem, l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha svelato alcune curiosità sul suo conto: “Il ricordo più bello con la maglia viola, quello a cui sono più affezionato, è senz’altro il gol contro l’Inter al Franchi. E’ stato un momento fondamentale della stagione sia per me che per la squadra. La mia esultanza? Non ha un significato preciso. L’ho vista fare a un altro giocatore, mi è piaciuta e ho deciso di prenderla in prestito”.

