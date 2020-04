Vlahovic: “Il gol contro l’Inter non lo scorderò mai. Mi sono comprato al fantacalcio, ma il mio compagno mi ha venduto a gennaio”

A Sky Sport è intervenuto l’attaccante viola Dusan Vlahovic. Queste le sue parole: “Mi sento bene, per fortuna sono guarito dal Coronavirus e ora è tutto ok. Non mi sono mai spaventato perché ero a casa e rilassato, la febbre mi è passata dopo un giorno. Giocare contro Ibrahimovic è stato il coronamento di un sogno. Lo seguo fin da quando sono bambino, il suo carattere mi ha colpito fin da subito. Cerco di prendere ispirazione da lui. Mi fa piacere sentire parlare bene di me. Giochiamo al fantacalcio anche noi, ma il mio socio fisioterapista mi ha venduto al mercato di gennaio. Da quel momento ho fatto 4 gol, non mi è andata malissimo. La partita che mi ha emozionato di più è stata quella contro l’Inter perché il gol al 90′ al Franchi non lo scorderò mai”.