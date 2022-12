Vlahovic: “Kokorin può anche essere stato più forte di me in allenamento, ma sono ancora in tempo per crescere. E’ stato fantastico giocare con lui nella stessa squadra”

Dusan Vlahovic ha condiviso un periodo della propria carriera calcistica con Aleksandr Kokorin. I due sono stati assieme per alcuni mesi all’interno della Fiorentina. L’ex attaccante viola ha parlato delle potenzialità del calciatore russo su Match TV.

“Kokorin è un tipo simpatico – ha detto Vlahovic – È stato fantastico giocare con lui nella stessa squadra. Gli auguro buona fortuna. Starà bene, attualmente è in prestito a Cipro. Sono sicuro che tutto andrà meglio per lui e avrà grandi soddisfazioni”.

Recentemente Kokorin ha affermato di essere più forte di Vlahovic in allenamento e che meritava un posto da titolare: “Potrebbe essere stato più forte di me in allenamento, ma sono ancora giovane, ho tempo per crescere”, risponde così il serbo sull’argomento.