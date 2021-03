Vlahovic, l’ammazza-grandi che vuole far male anche alla Roma. Pinto non lo molla e la Fiorentina studia il rinnovo

Non solo Roma-Castrovilli (LEGGI QUI): il Corriere dello Sport-Stadio si sofferma anche su Dusan Vlahovic, nel mirino dei giallorossi per il dopo-Dzeko. La società della Capitale corteggia l’attaccante della Fiorentina da tempo, prima con Monchi, poi con Petrachi e infine con l’attuale general manager Tiago Pinto. La dirigenza gigliata, però, per meno di trenta milioni di euro non ascolta nemmeno l’offerta e il valore del serbo, se dovesse continuare di questo passo, non potrebbe che crescere.

Nel frattempo, però, la Fiorentina si affida al suo numero nove per la partita contro la Roma. Vlahovic ha già segnato nove gol in campionato e questa sera va a caccia della doppia cifra. Inoltre, fino ad oggi in carriera ha già segnato a big come Inter, Juventus, Napoli e Lazio: una sorta di ammazza-grandi che vuole far male anche alla squadra di Fonseca. La società viola, nel frattempo, sta studiando l’offerta per il rinnovo di contratto (quello attuale scade nel 2023, ndr) da presentargli nelle prossime settimane.