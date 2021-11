Vlahovic ma non solo: a Firenze si programma già la prossima stagione

Il destino della Fiorentina in questa stagione resta sempre più legato a quello che sarà il futuro del suo giocatore più rappresentativo, Dušan Vlahović. Il 21enne fuoriclasse dei viola e della nazionale serba è uno dei giovani più seguiti dalle big del campionato di Serie A e dai top club di mezza Europa.

Le sue prestazioni con la casacca della Fiorentina quest’anno (senza dimenticare l’exploit dell’ultima stagione) gli stanno aprendo le porte del paradiso calcistico e per la proprietà viola sarà impossibile riuscire a trattenerlo.

Eppure, la partenza sprint dei viola di questa prima parte di campionato aveva spinto fino a qualche settimana fa a credere in una stagione da protagonista per la Fiorentina. Ma se Vlahovic venisse ceduto all'inizio del girone di ritorno invece che al termine del campionato, per i ragazzi del tecnico Vincenzo Italiano sarà molto difficile puntare ad un posto che vale la partecipazione alle coppe europee.

Il “tradimento”

Arrivati ad un terzo della stagione, la Fiorentina è piena corsa per un posto in una delle tre coppe europee, con il quarto posto e la Champions League che distano quattro punti. Merito di Vlahović che a suon di gol sta letteralmente trascinando i suoi verso vette inattese. Le sue medie gol lo stanno portando prepotentemente ai livelli di due come cavalli di razza come Erling Braut Håland e Robert Lewandowski, due giocatori che segnano con una continuità mai vista prima.

Eppure, l’ex Partizan Belgrado sta vivendo una paradossale quanto velenosa situazione da separato in casa con la Fiorentina. A inizio ottobre, il patron dei viola Rocco Commisso aveva annunciato urbi et orbi che il giocatore non avrebbe più rinnovato con la società. Da allora, suo malgrado Vlahović (il cui contratto scade nell’estate del 2023) è finito nel mirino della contestazione di una parte (minoritaria) della tifoseria della Fiorentina che ha vissuto l’annuncio come un tradimento.

La società viola sarebbe seriamente intenzionata a cedere il suo asso già a gennaio 2022. In questa direzione, le offerte non mancano. Già in estate l’Inter aveva proposto circa 30 milioni per il centravanti serbo che avrebbe dovuto prendere il posto del partente Romelu Lukaku. Come noto, l’offerta è stata rispedita al mittente, con la Fiorentina che aveva fissato il prezzo del giocatore a 70 milioni di euro e con i nerazzurri che di lì a poco avrebbero virato sul laziale Joaquín Correa.

Nodo mercato, dove giocherà Vlahović?

Oggi Vlahović vale ancora quella cifra, nonostante tutto. La dirigenza viola lo sa bene (come sa bene che il serbo ha mercato, non solo in Europa) ed ecco perché qualora a gennaio dovesse presentarsi una società pronta a venire incontro alle richieste di Commisso, il giocatore sarà destinato a fare le valigie anzitempo. Quali i possibili scenari futuri per Vlahović? E, dovesse realizzarsi la partenza del giocatore, come riusciranno i viola a rimpiazzarlo?

Per quanto riguarda i club interessati al serbo, sinora la Juventus sembrerebbe essere la squadra che, tra tutte, mira di più a fare sul serio. La Vecchia Signora, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo (tornato in estate a giocare in Premier League, al Manchester United), ha un estremo bisogno di trovare un attaccante che gli garantisca un adeguato numero di gol, di qui alla fine della stagione. La situazione dei bianconeri in campionato si fa sempre più complicata e Vlahović potrebbe fare proprio al caso di Massimiliano Allegri. Dall’estero, invece, la pista Tottenham sembra quella più accreditata dalle fonti giornalistiche specializzate. Secondo queste ultime, infatti, i dirigenti viola si sarebbero già incontrati con la proprietà degli Spurs a Londra. Mentre l’Arsenal non sembra destinazione gradita al giocatore.

Insomma, Juventus, Tottenham, o altre realtà importanti in Europa, Commisso punterà all’asta, così da monetizzare al massimo la cessione del fuoriclasse serbo.

Il sostituto? Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, vorrebbe puntare nel breve su Borja Mayoral, l’attaccante della Roma che con José Mourinho sta trovando poco spazio. Ma tutto dipenderà dalla decisione che verrà presa nelle prossime settimane circa il futuro di Vlahović.