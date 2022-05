Vlahovic: “Mio padre mi ha confidato che se fosse stato l’allenatore della Fiorentina non avrebbe fatto tutto quello che ha fatto Prandelli per me”

Verrà presentato domani un nuovo libro dedicato a Dusan Vlahovic, scritto dal direttore di Tuttosport, Guido Vaciago. Intitolato “Vlahovic, non finisce qui” si trovano anche molti particolari sulla trattativa fra la Fiorentina e la Juventus, con alcuni passaggi che non sono mai stati raccontati su siti e giornali.

Intanto però trapelano alcune anticipazioni. Intanto Cesare Prandelli racconta come ha fatto a trasformare un ragazzo in crisi nel campione che tutti hanno poi scoperto: “Si trattava solo di lucidare un diamante”.

Lo stesso Vlahovic, che sabato tornerà al Franchi da avversario, ha detto di Prandelli una frase molto significativa: “Mio padre un giorno mi ha confidato: se l’allenatore della Fiorentina fossi stato io in persona, non avrei fatto tutto quello che ha fatto Prandelli per te”.