Vlahovic: “Nessuno si aspettava niente di simile da parte mia, peccato che i miei gol non siano serviti a portare più in alto la Fiorentina. Futuro all’estero? Forse domani succederà, ma potrei rimanere anche tutta la carriera in Italia”

Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, è stato intervistato da Meridian Sport. Al portale serbo ha dichiarato: “Sarò onesto, mi dispiace che sia finita questa stagione. Ma non credo che nessuno si aspettasse quello che ho fatto. Mi dispiace solo che abbiamo lottato per la salvezza a lungo, che non siamo riusciti a raggiungere una posizione più alta in classifica. E mi dispiace che i miei gol non siano serviti per portare più in alto la squadra. Ci siamo assicurati la salvezza con tre giornate di anticipo rispetto alla fine, ma questo è qualcosa già da archiviare. La cosa più importante è riposarsi bene e quando ci sarà la preparazione farla al meglio per cercare di continuare come in questa stagione. L’obiettivo, ovviamente, è segnare più gol possibili”.

Gli viene chiesto se arrivasse una chiamata da Mihajlovic come si comporterebbe e Vlahovic risponde così: “Miha è una grande leggenda del calcio nostro e italiano. Certo sarebbe difficile rifiutare Miha, ma al momento penso solo alla Fiorentina. Vedremo cosa succederà in futuro. Un’esperienza fuori dall’Italia? Non si sa mai. Forse domani succederà, e forse rimarrò tutta la mia carriera in Serie A”.