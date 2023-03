Vlahovic su rigore e Chiesa nel recupero: la Juventus batte il Friburgo anche al ritorno e vola ai quarti di Europa League

Contemporaneamente alla Fiorentina, ma in Europa League, era impegnata la Juventus sul campo del Friburgo. I bianconeri hanno vinto 2-0 grazie al rigore realizzato da Dusan Vlahovic e al gol di Federico Chiesa, che all’ultimo minuto ha trovato un vero e proprio colpo da biliardo.

Un successo che, in virtù anche dell’1-0 dell’andata, permette alla Juventus di accedere ai quarti di finale di Europa League. Nelle altre partite delle 18.45 il Manchester United ha espugnato 1-0 il campo del Betis passando il turno, missione compiuta anche dal Feyenoord con un esagerato 7-1 allo Shaktar. Il Fenerbache infine ha battuto 1-0 il Siviglia, ma a staccare il pass per i quarti sono stati gli spagnoli in virtù del 2-0 dell’andata.