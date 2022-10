Vlahovic, ti ricordi la pubalgia? Ora Juventus e Serbia trattengono il fiato per l’ex viola

Come riporta la Gazzetta dello Sport sul proprio sito, sembra non esserci pace per l’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il giocatore della Juventus ha visto il riacutizzarsi della pubalgia che lo aveva colpito alla fine dello scorso anno e adesso sia Juventus che Serbia sembrano piuttosto preoccupate per le sue condizioni in vista del campionato e del Mondiale.

Un problema, quello per il serbo, che non se n’è mai andato del tutto. Già alla fine della scorsa stagione forzò il lavoro, riducendo le vacanze. Le tante partite giocate fino a oggi non lo hanno di certo aiutato. Oltre alle non bellissime prestazioni, adesso Vlahovic deve fare i conti anche con le sue condizioni fisiche.