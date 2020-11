Vlahovic un po’ come…Pazzini. Cutrone destinato a lasciare la Fiorentina a gennaio?

Durante la sua presentazione, Prandelli ha specificato come non veda Kouame come centravanti, ma più come una seconda punta, un jolly capace di scombinare lo schieramento, magari anche a gara in corso. Per questo motivo, come riporta Calciomercato.com, il ballottaggio per il ruolo di numero 9 si riduce a due giocatori, Vlahovic e Cutrone. Il primo è il classico giovane che con Prandelli potrebbe crescere molto, come fu per esempio con Pazzini, anche se probabilmente il tecnico di Orzinuovi vorrebbe un attaccante più esperto. Non è da escludere, con Cutrone che sembra destinato a lasciare la Fiorentina presto o tardi, che i viola a gennaio vadano a cercare un attaccante di peso ed esperienza per rinforzare il reparto, per colmare quella lacuna che pareva evidente già in estate.

