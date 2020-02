Vogliamo fare i fiscali? Perché allora Theo Hernandez ha finito la partita dopo quel calcione a Vlahovic? FOTO

Comprensibile l’amarezza di Stefano Pioli nel post partita di ieri, così come quella della dirigenza rossonera che si è scagliata contro la direzione di Calvarese, in effetti piuttosto incerto. Molto al limite le decisioni sul gol di Ibra e il rigore viola ma c’è un episodio che è passato quasi inosservato nel caos finale ed è il calcione volontario di Theo Hernandez a Vlahovic, intento nel riportare il pallone a centrocampo dopo il gol di Pulgar. Un gesto assolutamente ingiustificabile, violento e gratuito: Calvarese, in ottima posizione, vede tutto ma estrae solo il giallo. Il francese per altro simula anche in modo comico nell’azione successiva, in area gigliata, ma viene graziato una seconda volta. Se vogliamo fare i fiscali e prendersela (legittimamente) con Calvarese, allora ricordiamoci di tutti gli episodi.