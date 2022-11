Wilkshire: “Kokorin non ha chance di tornare alla Fiorentina. E’ improbabile che qualcuno ritorni su questa decisione”

L’ex difensore della Dinamo Mosca, Luke Wilkshire, ha condiviso i suoi pensieri sulle prospettive future dell’attaccante di proprietà della Fiorentina, Alexandr Kokorin.

“Non so se Kokorin riuscirà a ritornare ai livelli precedenti – ha detto Wilkshire a RB Sport – ma il campionato cipriota non è di alta qualità. Penso che Kokorin non avrà chance di ritornare alla Fiorentina. Lo hanno lasciato andare ed è improbabile che qualcuno torni indietro su questa decisione. E’ molto più alta la probabilità di un suo ritorno in Russia”.

Intanto Kokorin sta portando avanti la propria avventura a Cipro, con l’Aris Limassol, dove ha segnato quattro gol e fornito tre assist in questo inizio di stagione.