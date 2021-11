Zaccheroni: “Chi prende Vlahovic fa un affare. L’attaccante della Fiorentina è l’ideale per la Juventus e non solo”

Nell’edizione odierna di Tuttosport, tre ex allenatori hanno dato il loro parere sulla situazione di Dusan Vlahovic con la Fiorentina.

Ecco cosa ne pensa l’ex tecnico della Juventus nonché ct dell’Italia campione del mondo nel 2006, Marcello Lippi: “Vlahovic farebbe comodo a tutti, il futuro è sicuramente il suo. E’ un ottimo attaccante e si sta dimostrando anche una persona seria”.

Diverso il parere di Arrigo Sacchi, che osserva la situazione da un altro punto di vista: “Bisogna vedere quale squadra farà più comodo a Vlahovic. Meglio una formazione che pratica un calcio di dominio o di ripartenza?”.

Questo, invece, il parere di Alberto Zaccheroni: “Chi lo prende fa l’affare. Per l’Inter può essere il dopo Dzeko ideale, per il Milan il post Ibra. Alla Juve potrebbe far comodo subito, anche se Morata non è l’ultima ruota del carro come sento dire in giro da qualcuno”.