Zalewski e Abraham in coro: “Adesso pensiamo al campionato e a fare più punti possibili. Siamo concentrati sui prossimi impegni e poi sulla finale di Conference League”

Nicola Zalewski, esterno del 2002 della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 al Leicester ed ha esposto quelli che sono gli obiettivi dei giallorossi: “Dobbiamo fare più punti possibili in campionato e c’è una finale da vincere. Devo questo traguardo ai miei compagni e allo staff, mi hanno sempre supportato”

Anche Tammy Abraham, match winner della gara di ieri sera, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club capitolino: “In campo abbiamo lottato per questa maglia, combattiamo per i tifosi. Abbiamo attaccato, giocato un buon calcio, abbiamo lottato per vincere. Adesso pensiamo al campionato, siamo concentrati sui prossimi impegni e poi sulla finale di Conference League”.