Zappacosta è più di un’idea per la Fiorentina: i viola e il Chelsea iniziano a trattare per il terzino

Sulle pagine del Corriere dello Sport viene precisato che la prima intenzione della Fiorentina per la corsia destra è quella di riportare Pol Lirola a Firenze. Manovra questa non certo semplice poiché la volontà del giocatore è quella di rimanere in all’Olympique Marsiglia. Una convinzione questa che porta la società viola a dover ragionare sul da farsi e a trovare delle alternative più che importanti. Il nome di Davide Zappacosta del Chelsea torna così ad essere più di un’idea. Tra le due società si stanno intensificando sempre di più i contatti sondare il terreno. Il giocatore arriva da una grandissima stagione giocata in prestito al Genoa, e la Fiorentina potrebbe proporre nel giro di poco tempo ai Blues un’offerta ufficiale per lui.