Zarate: “Mercoledì mi aspetto una giocata vincente da Nico Gonzalez. La Fiorentina deve stare attenta ad Antonio, è un animale”

L’ex attaccante della Fiorentina Mauro Zarate, passato anche dal West Ham, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Mi aspetto una grandissima finale, anche se gli inglesi in campionato non hanno fatto bene in relazione alla rosa che hanno. In trasferta i tifosi degli Hammers sono fantastici, sembra quasi di giocare in casa. Sul fronte offensivo vedo un po’ meglio la Fiorentina. Jovic mi piace tantissimo, penso che sia un grande giocatore che semplicemente deve ancora esplodere. Anche Cabral e Nico Gonzalez stanno facendo molto bene, dall’argentino mi aspetto il colpo vincente”.

E poi ha aggiunto: “Il West Ham in attacco ha Antonio, che nonostante arrivino sempre nuovi attaccanti riesce sempre a giocare. E’ un animale, un giocatore molto pericoloso. Più riposo per gli inglesi? Non sempre è una cosa positiva, però credo che mercoledì i fattori esterni non saranno condizionanti. Il mio ricordo più bello in maglia viola? Il gol al volo contro il Napoli, ma ne ho tanti. I tifosi erano straordinari, anche se la mia esperienza è durata poco ho ancora tanti amici a Firenze”.