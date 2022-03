Zazzaroni: “Più Culovic che Vlahovic. La Fiorentina si è dovuta arrendere all’avversario che non aveva calcolato”

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, questa mattina ha pubblicato un editoriale ironico, sulla partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus.

Zazzaroni ha scritto: “Adesso Culovic è andato a dare una mano alla Juve. Peccato, perché servirebbe molto anche a noi” ammise in un giorno di settembre del 2005 Adriano Galliani rilanciando una colorita polemica a distanza con Luciano Moggi. Bene, dopo 16 anni e mezzo, riecco il Nostro in bianconero e proprio nella partita in cui tutti aspettavano – pur se con sentimenti opposti – Dusan Vlahovic“.

Il serbo “è mancato all’appuntamento, anche perché per oltre 50 minuti la Juve ha giocato, o non giocato, per lui: per consentirgli di adattarsi al clima non proprio simpatico, ai cori e ai diecimila fischietti del Franchi, non gli ha fatto arrivare più di un pallone pulito. Al resto ha provveduto l’organizzazione difensiva della Fiorentina che soltanto nei secondi finali ha ceduto a un autogol di Venuti“.

Zazzaroni ha concluso scrivendo: “La Fiorentina avrebbe meritato il pari, ma ha dovuto arrendersi all’avversario che non aveva calcolato”.