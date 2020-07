Zenga: “La Fiorentina è una squadra di qualità. Faccio i miei complimenti a Iachini”

L’allenatore del Cagliari, Walter Zenga è intervenuto in Conferenza Stampa parlando della sfida di domani e della Fiorentina: “Ci sono annate che nascono così, anche perché a livello di rosa ai viola non gli si può dire nulla, è una squadra con qualità, a volte non servono grandi giocatori ma quelli che si possono sposare bene in campo”.

E poi: “Faccio i miei complimenti alla Fiorentina e al mio amico Beppe Iachini, gli voglio davvero un gran bene. In questo campionato tutto è diverso rispetto a quello cui si era abituati”.

Domani, al Franchi, la Fiorentina si gioca una fetta del futuro di questo campionato perchè una vittoria tranquillizzerebbe, quasi, del tutto la situazione”.