Zenga: “Ribery non ha età come tutti i fuoriclasse. Ma che parata ha fatto Dragowski!”

L’allenatore del Cagliari, Walter Zenga, intervenuto su Sky dopo il pareggio con la Fiorentina, ha dichiarato: “Credo che il risultato sia giusto. Abbiamo avuto occasioni noi e occasioni loro e i due portieri sono stati bravi. Ribery? Ho fatto notare a tutti ieri che a Parma aveva fatto una rincorsa di 60 metri per recuperare palla. Non ha età come tutti i fuoriclasse. Dragowski ha fatto una grandissima parata su Nandez, ha coperto benissimo la porta”.

