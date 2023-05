Zero motivazioni contro la Fiorentina: Mourinho è già in modalità finale. A un passo da un record leggendario

Prima di sfidare la Fiorentina, l’allenatore della Roma José Mourinho (uno che non ha mai avuto problemi a usare parole forti) è stato chiarissimo: “Contro la Viola ci aspetta un allenamento più serio in vista di Budapest. Penso soltanto alla finale contro il Siviglia. Sarebbe ideale non giocarla, questa partita”. Quale motivazione, in effetti, poteva spingere il portoghese a lasciare l’anima in quel di Firenze, a quattro giorni dalla partita più importante della storia recente giallorossa?

Come ricorda il Corriere dello Sport-Stadio, Mourinho è già l’allenatore più vincente nella storia delle competizioni europee, assieme all’ex viola Trapattoni (5 successi). Ma con la vittoria dell’Europa League, può prendersi questo leggendario record in solitaria. L’ispirazione necessaria anche alla Fiorentina, verso Praga.