Zurkowski: La Fiorentina gli concede un’altra possibilità. Per Kouame i viola al vaglio delle proposte arrivate

Le uscite sul mercato restano la priorità in questa fase della sessione estiva per la Fiorentina.

I viola dovranno sciogliere le proprie riserve a proposito di due elementi che restano sotto la lente d’ingrandimento, Zurkowski e Kouame.

Per il polacco, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, ogni discorso è rimandato al termine della prima settimana di agosto; le prove fornite in ritiro hanno soddisfatto in parte Italiano e dunque il classe ’97 verrà testato nel corso dei prossimi giorni. Empoli e Bologna si sono interessati a lui.

Per quanto riguarda Kouame, sul giornale sportivo si legge che il ruolo d’esterno che il tecnico ha provato a cucirgli addosso non ha dato i frutti sperati e non è un caso che la Fiorentina stia ascoltando le proposte arrivate da Galatasaray ed Anderlecht.