Zurkowski pronto a lasciare? Il futuro è comunque in Toscana

Il giovane talento polacco Szymon Zurkowski arrivato a Firenze con le migliori raccomandazioni e aspettative non è riuscito ad esprimersi. Se con Montella ha trovato poco spazio, con Iachini non sembra che la situazione possa cambiare. Infatti, come scrive PianetaEmpoli, la squadra del Presidente Corsi starebbe cercando proprio un giocatore come il talento polacco.

Zurkowski piace all’Empoli e il D.S Accardi non lo ha mai nascosto, ma ora c’è da capire se la Fiorentina vuole liberare un giocatore che non è riuscito ad esprimersi ancora con i colori viola.