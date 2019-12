Zurkowski vuole rilanciarsi con Iachini. E il ritorno in patria si allontana

Vi avevamo reso noto anche nelle scorse settimane di come il centrocampista della Fiorentina Szymon Żurkowski potesse essere uno degli elementi in uscita in gennaio. Per il giocatore, mai utilizzato dall’ex tecnico viola Vincenzo Montella in gare ufficiali se non per una manciata di minuti, si prospettano alcune valutazioni da fare in base alle scelte che vorrà fare Beppe Iachini. Il nuovo allenatore potrebbe anche pensare di utilizzarlo in ottica di velocizzare la manovra a centrocampo dato che è nelle sue caratteristiche. In caso contrario Zurkowski vorrà giocarsi le sue possibilità altrove, pur però restando in Italia. Restano infatti vigili su di lui almeno due squadre di Serie B, e anche il Gornik Zabrze, la squadra che in patria lo ha cresciuto. Secondo quanto appreso da fonti polacche, lo stesso giocatore avrebbe detto, insieme al suo agente, di no a questa eventuale forma di trasferimento, poiché entrambi vedrebbero questa proposta trasferimento come un passo indietro nel suo percorso di crescita. La Fiorentina resta comunque in questo momento la priorità del centrocampista, e adesso può provare davvero a giocarsi le sue carte.