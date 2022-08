Adesso c’è anche la durata del nuovo contratto di Fallou Sene con la Fiorentina. E oggi…

Un giorno speciale, ieri, per Fallou Sene, attaccante classe 2004 della Fiorentina Primavera. Il senegalese ha festeggiato infatti 18 anni, scendendo in campo nella vittoria all’esordio contro l’Udinese dei ragazzi di Aquilani. Tanta corsa, tanta voglia di fare e di mettersi in mostra. In questi giorni è arrivata anche la sua firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Fiorentina per i prossimi anni, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore. Sene ha firmato un triennale con la società viola: accordo fino al 2025. L’ufficialità arriverà presumibilmente martedì.

L’attaccante è stato inserito da Italiano nella lista UEFA B, quella comprendente i giovani del vivaio. Un traguardo importante che gli permetterà, nel caso, di essere convocato per la gara di giovedì contro il Twente. Senza fretta, perché di fretta non ce n’è. Intanto l’allenatore viola l’ha voluto vedere da vicino e stamani era presente all’allenamento con la Prima Squadra viola.