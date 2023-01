Amrabat e l’eloquente messaggio: “Provaci ora, il futuro non è promesso a nessuno” FOTO

Sul proprio profilo Instagram, appena qualche minuto fa il centrocampista marocchino della Fiorentina Sofyan Amrabat ha postato una foto con una frase in inglese che lascia poco spazio ad interpretazioni riguardo alle intenzioni del giocatore. Questa la traduzione: “Provaci ora. Il futuro non è promesso a nessuno“.

Il giocatore è fortemente voluto dal Barcellona ed il gradimento del classe ’96 per la pista blaugrana è acclarato: la Fiorentina però non intende privarsi del giocatore in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore però oggi non si è allenato, alla vigilia di una gara fondamentale come quella di Coppa Italia contro il Torino.

Seguiranno sviluppi nelle prossime ore, che si preannunciano caldissime. Ricordiamo che il calciomercato in Spagna chiude oggi alle ore 23.00