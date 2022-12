Amrabat: Necessaria una valutazione delle sue condizioni al ritorno. Un problema che ha condizionato le ultime gare in Qatar

Al momento del suo ritorno in Italia, il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, dovrà effettuare esami approfonditi per valutare le sue condizioni fisiche ed eventualmente sottoporsi a trattamenti per superare i problemi alla schiena, che ha lamentato durante la sua partecipazione ai Mondiali.

Amrabat è apparso meno brillante durante la sua ultima partita di Mondiale contro la Croazia, forse per la stanchezza e forse per gli stessi problemi alla schiena. Lo stesso giocatore ha detto anche di essersi sottoposto ad infiltrazioni pur di essere in campo in queste gare che sono state storiche per la sua nazione.