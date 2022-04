Barone: “Con il Viola Park la Fiorentina sarà un modello per tutta Europa. L’obiettivo è cominciare ad utilizzarlo a gennaio 2023”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, che oggi ha accompagnato alla visita del Viola Park Gianni Infantino, Valentina Vezzali e Lorenzo Casini, ha parlato così ai media presenti: “Oggi è una giornata importante, con figure di prestigio che sono venuti a visitare il nostro centro sportivo. Abbiamo parlato dell’investimento di Commisso, che è la base del futuro della Fiorentina. Il Viola Park deve essere un modello per il calcio italiano ma anche europeo, così come la Fiorentina che sta cominciando a farsi notare”.

E poi ha aggiunto: “Per Commisso è un onore avere qui degli ospiti di questo livello. Anche io sono molto felice che possano vedere da vicino l’ambizione della Fiorentina. Conclusione dei lavori? Con la guerra in Ucraina è più difficile far arrivare certe materie prime, ma l’obiettivo è che il centro sportivo entri in funzione a partire da gennaio 2023″.