Calciomercato Fiorentina, ma un difensore è destinato a partire!

Mentre Pezzella e Milenkovic sembrano indirizzati verso la riconferma alla Fiorentina, non altrettanto si può dire per Federico Ceccherini. L’ex Crotone ha trovato davvero poco spazio chiuso dai titolarissimi prima e dall’ulteriore innesto di Igor a gennaio. Con il brasiliano impiegato anche da terzo centrale in alcune circostanze. Non ha mai sfigurato, ma se le cose non dovessero cambiare cercherà nuove sfide. Questo è quello che scrive in merito La Gazzetta dello Sport.

Ceccherini e una stagione al di sotto delle aspettative: Inevitabile la scelta per il futuro?