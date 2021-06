Ceccarini: “La Fiorentina ha scelto il primo obiettivo per il ruolo di esterno d’attacco”

Giornata calda per il calciomercato della Fiorentina. Dopo le notizie arrivate nel tardo pomeriggio (LEGGI QUI e QUI), è emersa un’ulteriore indiscrezione sulle trattative che riguardano il club di Rocco Commisso.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, la Fiorentina avrebbe scelto il primo obiettivo per il ruolo di esterno d’attacco. Si tratta di Gonçalo Guedes, ala classe ’96 in forza al Valencia. Nell’ultima stagione, il portoghese ha segnato cinque gol e servito sei assist in trentuno partite de LaLiga. Contratto in scadenza nel 2023, Guedes è assistito da Jorge Mendes che gestisce anche gli interessi di Gattuso.

