In tre si giocano il posto al fianco di Nico e Piatek, ma c’è un favorito. Ok Biraghi

A differenza di Bonaventura (LEGGI QUI), c’è ottimismo per le condizioni di capitan Biraghi in vista della partita contro l’Inter. Il terzino della Fiorentina ha smaltito i problemi fisici accusati che l’avevano costretto al cambio contro il Bologna e in questa settimana si è sempre allenato con i compagni di squadra. A meno di clamorose sorprese, ci sarà lui sulla fascia sinistra viola con Odriozola a destra e la coppia Milenkovic-Igor al centro.

I dubbi più grandi di mister Italiano riguardano così l’attacco, dove al momento solo Piatek e Gonzalez sembrano certi di un posto. Per la fascia sinistra, come si legge su La Nazione sono in tre a contendersi una maglia: Saponara (il favorito), Ikoné e Sottil.