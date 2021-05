Da Garcia a Tedesco: La rassegna degli allenatori offerti alla Fiorentina

I dirigenti della Fiorentina si sono visti offrire a più riprese diversi allenatori in questo periodo. A cominciare dall’ex tecnico della Roma, Rudy Garcia, figura che, secondo quello che viene riportato da La Gazzetta dello Sport, non convince. Sempre per restare a personaggi stranieri che sono stati proposti ci sono anche Abel Ferreira del Palmeiras e Domenico Tedesco, ex Schalke 04 che ora lavora in Russia allo Spartak Mosca.

Considerazione curiosa su Tedesco: tra i tifosi viola si era fatto notare perché aveva dichiarato di essere rimasto “affascinato dalla Fiorentina di Terim” che seguiva con molta attenzione e simpatia.