Dal Pino studia la contromossa: Pronta una denuncia per diverse squadre, tra cui la Fiorentina

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato della richiesta di dimissioni (LEGGI QUI) di sette società di Serie A, tra cui la Fiorentina, nei confronti del presidente di Lega, Paolo Dal Pino. Oltre alla società di Rocco Commisso, ci sono anche Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta e Verona.

Il numero uno della Serie A, però, non avrebbe alcuna intenzione di rassegnare le dimissioni. Ma anzi, sarebbe pronto a partire in contrattacco. Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, dal suo legale è pronta una risposta ai club che lo hanno attaccata, nella quale verrebbe ventilata anche una denuncia per diffamazione.