Il domani calcistico della Fiorentina è fatto da grandi interrogativi: si ricomincia? Quando? A Maggio?. Per questo è necessario tornare indietro e guardare a quando tutto era normale e il calcio riempiva i nostri weekend.

Nell’ultima sessione di calciomercato invernale, la coppia formata da Joe Barone e Daniele Pradè ha portato a Firenze Kevin Agudelo, centrocampista colombiano classe 1998, considerato dagli esperti di calciomercato sudamericano uno dei migliori prospetti per il futuro dei Cafeteros.

Agudelo, dopo una gioventù al Atletico Huila, è stato acquistato dal Genoa ed infine è arrivato in viola ad inizio 2020 con un prestito con obbligo di riscatto. , dopo una gioventù al Bogotà ed il passaggio all’, è stato acquistato daled infine è arrivato in viola ad inizio 2020 con un prestito con obbligo di riscatto.

Per conoscere meglio il giovane, Fiorentinanews.com, ha contattato in esclusiva Edgardo Figueroa, Sindaco di Puerto Caicedo Putumayo, città natale di Kevin Agudelo nella quale è cresciuto e vive ancora la famiglia.

Sindaco Figueroa Lei è il Primo Cittadino della città dove Kevin Agudelo è nato. Cosa ne pensa del giocatore della Fiorentina? E’ un simbolo per voi?

Kevin Agudelo è un giovane nato nel comune di Puerto Caicedo Putumayo, lo conosco personalmente da quando era molto giovane e so che sin dalla sua infanzia ha sempre voluto essere un calciatore professionista. Molte volte l’ho visto giocare nell’Under 21 e proprio in quei momenti ha mostrato le sue grandi abilità di giocatore: lui domina la palla. Kevin è figlio di una grande madre che lo ha supportato fin da piccolo nel realizzare il suo sogno e sebbene con molte difficoltà lo ha portato a realizzare questo sogno. E’ uno dei nostri più llustri cittadini, qui Kevin è un esempio di miglioramento e simbolo di forza e dedizione per i nostri figli”.



Agudelo è un giocatore molto giovane ancora e continuerà a crescere alla Fiorentina, lei che ne pensa di Kevin come calciatore?

Kevin è una delle più grandi prospettive del calcio colombiano e diventerà una figura di livello mondiale perché conosco l’umiltà che è nel suo sangue e che lo fa lottare ogni giorno per essere uno dei migliori. L’ho visto soffrire e crescere, infatti anche alla Fiorentina sarà uno di quelli che lavorerà e si allenerà di più.

Quanto è importante per i cittadini di Puerto Caicedo sapere di avere un concittadino come Kevin che gioca in Serie A?