Il nome di Christian Kouame sembrava destinato a finire nella lista degli esuberi della Fiorentina assieme ai vari Cutrone, Duncan, Lirola e Saponara. Il gol segnato in Coppa Italia contro l’Inter, però, potrebbe aver cambiato il destino dell’ivoriano e convinto la società gigliata a puntare con forza su di lui (LEGGI QUI).

Sull’ex Genoa, come racconta Tuttosport, è ancora forte l’interesse del Torino. I granata sono alla ricerca di un attaccante da affiancare a Belotti e Kouame è un nome ancora caldo. Da tempo il Toro è in trattativa con la Fiorentina per l’ivoriano ed è ancora in attesa di una risposta: sulla punta viola il sostituto di Giampaolo, Nicola, non ha posto veti e per questo è un nome da tenere ancora caldo. Oltre a Kouame, nel mirino di Vagnati ci sono anche Sanabria, Simy e Diaw.