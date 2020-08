Interessamento della Fiorentina per un attaccante del Fenerbaçe e c’è anche un retroscena curioso che lo lega alla squadra viola

Non solo la Lazio sull’attaccante albanese-kosovaro in uscita dal Fenerbaçe Vedat Muriqi. Su di lui ci sarebbe anche la Fiorentina. Il club di Lotito secondo quanto riportato dal giornalista turco avrebbe già fatto un’offerta da 15 milioni di euro alla squadra turca, che è stata prontamente respinta. Per Muriqi servirebbero infatti 20 milioni.

Curioso che durante il lockdown di qualche mese fa il giocatore scelse la Fiorentina come squadra da allenare al gioco online Football Manager, facendo scoppiare un vero e proprio caso in terra turca (LEGGI QUI). E ora chissà…

Lazio Vedat Muriç için 15 milyon Euro’luk resmi teklif yaptı. Fenerbahçe teklifi reddetti. Pazarlık devam ediyor. • Fiorentina da Muriç’i istiyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 6, 2020