La Fiorentina continua a monitorare Eder: C’è la concorrenza di due club

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane (LEGGI QUI), uno dei nomi monitorati dalla Fiorentina per rinforzare l’attacco di mister Beppe Iachini è quello di Eder.

Come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la società viola continua a mantenersi costantemente in contatto con l’entourage dell’attaccante del Jiangsu Suning. Sull’italo-brasiliano, però, c’è anche l’interesse di Bologna e Sampdoria: in quest’ultimo caso si tratterebbe di un ritorno, visto che Eder ha già vestito la maglia blucerchiata dal 2012 al 2016.