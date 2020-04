La Fiorentina su Aranguiz? Ma il Bayer Leverkusen spera ancora di tenerlo

Nelle settimane scorse vi avevamo raccontato dell’interesse della Fiorentina per Charles Aranguiz, centrocampista in forza al Bayer Leverkusen (LEGGI QUI). Il cileno, in scadenza di contratto con il club tedesco alla fine della stagione, è in attesa di ascoltare le offerte che arriveranno nei prossimi mesi e il club viola non ha certo smesso di seguirlo. Ma le Aspirine non mollano, come testimoniato dalle dichiarazioni del direttore sportivo Simon Rolfes, riportate da transfermarkt.it: “Siamo ancora fiduciosi di poter chiudere il discorso con Charly. Eravamo a un buon punto, ma poi il Coronavirus ha frenato tutto. Ma i segnali sono positivi”.

Ecco Aranguiz, identikit perfetto per il centrocampo viola. La Fiorentina studia la mossa <font color=green>VIDEO</font>